وعكة صحية تمنع الرئيس التونسي من حضور قمة أديس أبابا

وكالات(صدى):

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة، عن تعرُّض الرئيس قيس سعيد، إلى وعكة صحية نتيجة التهاب حاد في الحنجرة.

وأكدت أن الوعكة الصحية ستمنع قيس سعد من حضور قمة أديس أبابا، حيث تعين عليه ملازمة الراحة التامة مدة أربعة أيام، ابتداء من اليوم.

و كلف الرئيس التونسي، الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية السيد صبري باش طبجي، بتمثيله في القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، يومي 9 و 10 فبراير الجاري.