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  3. منحة زواج للفتاة بقيمة 18 ضعف من المعاش التقاعدي عن عائلها الشرعي المتوفي

منحة زواج للفتاة بقيمة 18 ضعف من المعاش التقاعدي عن عائلها الشرعي المتوفي

منحة زواج للفتاة بقيمة 18 ضعف من المعاش التقاعدي عن عائلها الشرعي المتوفي
علي القحطاني(صدى):

تعد تكاليف زواج المرأة بعد وفاة عائلها من القضايا الشائكة ، خاصةً إذا كانت من الوارد أسمائهن في إعلام الوراثة .

واستقر النظام في المملكة على منح الورثة الإناث ” أرملة ، بنت ، أخت ، بنت ابن ” أي اللاتي تنتمين إلى عصب المتوفي ممن تحصلن على معاش تقاعدي على منحة زواج من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية .

ويحق لكل واحدة من هؤلاء الحصول على 18 ضعف لحصتها من المعاش التقاعدي كمنحة زواج بعد إستيفاء الأوراق النظامية المطلوبة .


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