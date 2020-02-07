منحة زواج للفتاة بقيمة 18 ضعف من المعاش التقاعدي عن عائلها الشرعي المتوفي

علي القحطاني(صدى):

تعد تكاليف زواج المرأة بعد وفاة عائلها من القضايا الشائكة ، خاصةً إذا كانت من الوارد أسمائهن في إعلام الوراثة .

واستقر النظام في المملكة على منح الورثة الإناث ” أرملة ، بنت ، أخت ، بنت ابن ” أي اللاتي تنتمين إلى عصب المتوفي ممن تحصلن على معاش تقاعدي على منحة زواج من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية .

ويحق لكل واحدة من هؤلاء الحصول على 18 ضعف لحصتها من المعاش التقاعدي كمنحة زواج بعد إستيفاء الأوراق النظامية المطلوبة .