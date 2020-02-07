أطعمة صحية هي الأسوأ لأسنانك.. أبرزها القهوة والليمون

متابعه_أميرة خالد(صدى):

يعتقد البعض أن الإضرار بالأسنان، يحدث نتيجة الأمور غير الصحية مثل التدخين وتناول الخمور، إلا أن دراسة طبية كشفت أن بعض الأطعمة الصحية قد تسبب ضررا أكبر.

ويتسبب تناول هذه الأمور بشكل مستمر، في تغير لون الأسنان والتسوس أو تآكل المينا، مما يحتاج لمساعدة طبيب، وهي:

القهوة:

تحتوي على فوائد كثيرة، إلا أنها تسبب تغير اللون الأبيض للأسنان وتسوسها؛ ويرجع ذلك لتأثيرها الحمضي.

الشاي:

فاق تأثيره الضار النبيذ الأحمر والكولا والقهوة، كونه المسئول الأول عن التسوس، وذلك سواء الشاي الأسود أو العشبي.

الفاكهة الحمضية:

يعد عصير الحمضيات والفواكه السبب الأكثر شيوعا في تآكل وتسوس الأسنان، وخصوصا عصير الليمون الأكثر ضررا بالمينا الأمامية، يليه عصير الجريب فروت وعصير البرتقال.

الفاكهة المجففة:

من المحبب لدى الكثيرين تناول الفواكه المجففة، إلا أنها تحتوي على كمية سكر عالية، بالإضافة إلى درجة لزوجتها التي تسمح بالالتصاق بالأسنان، مما يتسبب في تسوسها.