«وأما بنعمة ربك فحدث».. المريخي يكشف ما حدث له بعد ترك الأغاني

عادل الحربي(صدى):

أكد الشاعر السعودي خالد المريخي، أنه في حالة أفضل بعد اعتزاله الشعر الغنائي، وأن ما فعله هو أفضل قرار اتخذه بحياته.

وأوضح خلال فيديو عبر حسابه على موقع تويتر، بأنه اختار ما عند الله سبحانه وتعالى، قائلا: “والله إني ما عينت خير إلا بعد ما تركت الأغاني”.

واستشهد بقول الله تعالى: {وأما بنعمة ربك فحدث}، لافتا أنه يتكلم بهذا الموضوع من باب التحدث بالنعمة التي وجدها.

وكان الشاعر المعتزل خالد المريخي، قد أعلن في وقت سابق اعتزاله النهائي للشعر الغنائي وذلك في رمضان الماضي خلال زيارته لبيت الله الحرام.