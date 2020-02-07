عبدالعزيز الشرقي: الهلال ممتع (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

استنكر الإعلامي عبدالعزيز الشرقي، عدم التحدث عن ردة فعل مدرب النصر روي فيتوريا على مدرب ضمك نور الدين بن زكري.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، أن النصراويين صُدموا من نتيجة المباراة وابتعادهم عن الصدارة، مضيفًا: «يحطوها بمين رئيسنا أو مدربنا او مهاجمنا، قالوا بن زكري هو السبب».

وعن القائلين بأن عبدالعزيز الشرقي مرتمي بأحضان الهلاليين، قال: «أنا ماني هلالي، ولكن أحترم الهلاليين من حيث أدائهم في الملعب وإدارتهم وواجدهم في المجتمع، فهو يسير بخطة عمل منظمة، الهلال ممتع».

وكان روي فيتوريا قد انفعل على «بن زكري» بعد تعادل فريقه مع ضمك بنتيجة 1-1، وابتعاده عن الصدارة في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.