بالفيديو.. خبير: قرار توطين مهنة الصيدلة يشمل وكلاء الأدوية والمصانع و8 مسارات أخرى

نايف السالم(صدى):

كشف الأستاذ الدكتور عامر العنزي خبير سوق واقتصاديات الصناعة الدوائية أن قرار توطين مهنة الصيدلة يشمل 10 مسارات وظيفية للصيدلي منها الصيدليات ومستودعات الأدوية ووكلاء الأدوية والمصانع وغيرها في نفس الاختصاص.

وأضاف” العنزي ” في لقاء معه ببرنامج “من السعودية ” أن وزارة العمل تطبق القرار بشكل تدريجي لضمان تلبية الإحتياجات الوظيفية في سوق العمل بمختلف جوانبه .

وكانت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية قد قررت توطين العمل في مهنة الصيدلة لتوفير الوظائف لشباب المملكة من خريجي كليات الصيدلة ، وفقاً لرؤية المملكة 2030 .