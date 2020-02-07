ضبط عمالة استولت على حديد من أحد المنازل في الرياض

علي القحطاني(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن تحديد وضبط عمالة تابعة لأحد مقاولي النظافة بعد تعديهم على ممتلكات مواطن وتسليمهم للأجهزة الأمنية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما ألزمت الأمانة مقاول النظافة بإنهاء خدمات العمالة والمشرف عليهم وتأمين البدلاء، بالإضافة إلى إنذاره وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح الجزائية بعقده.

وأكدت الأمانة التزامها في محاسبة كل من يتجاوز الأنظمة أو يقصر في أداء عمله، ولن تتوانى باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حفاظا على ممتلكات السكان وسلامتهم وراحتهم.

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