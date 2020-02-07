منع عريس من أداء واجباته الزوجية ليلة الزفاف

لندن(صدى):

تحول فرح عروسين بريطانيين إلى حالة من الحزن الشديد، بعدما اكتشف العريس أنه أصبح مصابًا بفيروس كورونا ، ليقضي شهر العسل في مستشفى في البر الرئيسي.

ويعد الزوج البريطاني هو ثاني مصاب بالفيروس في المملكة المتحدة، بعدما تم الإعلان عن إصابة رجل أعمال سافر مؤخرًا إلى سنغافورة.

وتقرر تواجد العريس البريطاني في الحجر الصحي بالسفينة التي يتواجد على متنها 2600 راكب منهم 41 شخصًا مُصابًا بالفيروس القاتل.

الجدير بالذكر أنه يتواجد نحو 78 بريطانياً على متن السفينة المتواجدة حالياً في اليابان.