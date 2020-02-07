الدحة الشمالية والربابة تحيي ليالي مهرجان القريات الدولي للطيور في سابع أيامه

سلطان الهوير(صدى):

تواصلت فعاليات مهرجان القريات الدولي للطيور حيث انطلقت فعاليات اليوم السابع مع نجوم الفرقة الترفيهية كواكب المرح وتنوعت الفقرات والمسابقات والألعاب الحركية على مسرح الطفل صاحبها أناشيد وطنية وحماسية نالت إستحسان الحضور.

وشهد اليوم السابع إقبالاً كبيراً من الزوار الذين تجولوا بأركان المهرجان واستمتعوا بالفعاليات المصاحبة.

وفي خيمة الضيافة استمتع الحضور بمشاهدة الدحة أحد الفنون الشعبية التي اشتهرت بها المنطقة ولاقت حضور وإقبال كبيرين بالإضافة الى عزف الربابة للعازف صالح محارب الأشجعي.

وفي نهاية فعاليات اليوم السابع أعلنت إدارة المهرجان أن السحب على الجائزة الكبرى سيكون يوم الأحد الموافق 1441/6/15.