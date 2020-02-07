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وفاة أسطورة النصر محمد العبدلي

وفاة أسطورة النصر محمد العبدلي
ماجد محمد(صدى):

توفي محمد سعد العبدلي، لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر السابق، صباح اليوم الجمعة.

وامتدت مسيرة العبدلي الكروية إلى ما يُقارب الـ15 عاماً، سجل خلالها أكثر من 300 هدف رسمي وودي مع النصر والمنتخب الوطني.

ويعد محمد العبدلي ثاني أفضل مهاجم في تاريخ نادي النصر بعد ماجد عبدالله، وأول هداف لأول بطولة دوري سعودي عام 1975م-1395هـ.

أعلن محمد العبدلي اعتزاله للساحرة المستديرة، بعدما تعرض للإصابة أكثر من مرة، ليودع الملاعب عام 1400هـ على مضض بعد مشوار طويل كان حافلاً بالانتصارات الذهبية والإنجازات الرفيعة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 92804 ] نشر منذ 50 دقيقة

الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..

[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 46 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

الله يرحمه ويغفر له

[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين جميعاا

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