قصة الفنانة الراحلة نادية لطفي مع «العرافة» ونبؤتها الغريبة لها

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن واقعة طريفة للفنانة الراحلة نادية لطفي مع إحدى العرافات في بداية حياتها الفنية .

وقالت أن نادية كانت برفقة إحدى صديقتها في شاطئ العجمي بالإسكندرية في مصر ، وبينما كانا يستجمان ، إذ رأت صديقتها “عرافة ” فأصرت على استدعائها .

ورغم رفض نادية لهذا التصرف قائلة أنه نوع من الدجل إلا أنها رضخت في نهاية الأمر أمام إلحاح صديقتها .

وتنبأت العرافة لها بعودة شخص غائب ، وقالت لها أنها ستصبح ” ملكة ” ، لتثير الضحك والسخرية .

وبعد فترة بالفعل عاد نجل نادية لطفي من بعثته العلمية بالخارج فتذكرت نبؤة العرافة ، والمثير للدهشة أن أحد المخرجين اتصل بها لكي تقوم بدور الملكة ” نفرتيتي ” ، في أحد الأفلام لكن لم يتم تصوير الفيلم .

وبعد فترة قابلت نادية نفس العرافة التي قالت لها أنها ستصبح ” مليونيرة ” لترد عليها بشكل طريف قائلة أنها في إنتظار تلك النبؤات التي لا تحدث إلا في الأفلام .