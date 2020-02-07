بالفيديو.. الكلباني يكشف عن الرجل الذي يقال عنه «خروف»
قال الشيخ عادل الكلباني، إن الرجل الطيب مع أهله ومتعاون معهم مصطلح الخروف هو المعرف لدى الشباب والمجتمع وهو أن الرجل اللي يكون طيب مع أهله يسمونه خروف.
وأضاف خلال برنامج « مع الكلباني»،أن الطيبة والتعامل الجيد وحسن الخلق مع المرأة يفسر على أنه « خرفنة أو سحر»، وإذا ابتسم شخص في وجه من لا تعرفه ولا يعرفك ييندهش ويردد «يمكن فيني شيء»، وهذا هو المضغوط اللي نسميه «نفسية».
واستكمل كلامه عن المصطلحات بعض الأشخاص يقف عند العنوان ولا يقرأ المضمون، والعنوان يراد منه الجذب، لافتا إلى أن بعض الأشخاص إذا سلم عليك في المجلس يسلم بطرف أصابعه، والسلام لا يكون إلا بحسن الخلق وحسن الخلق الآن يسمى خرفنة.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1413 ] نشر منذ 45 دقيقة
لفت نظري أن في مدينة ينبع البحر المدينة التي اعيش فيها اوقات كثيره
قليل جدا من يلقي عليك السلام
البنغالية والمصريين، هم أكثر من السعوديين يلقون عليك السلام
بالرغم أن اهل ينبع البحر علاقاتهم جيدا جدا معك إذا تعرفوا عليك ومحترمين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92804 ] نشر منذ 44 دقيقة
طيب ..
زائر[ عدد التعليقات: 2808 ] نشر منذ 7 دقائق
الناس صاروا نفسيات من الديون وايقاف الخدمات وكثرة اعباء الحياه تلقى الواحد يفكر في عشرين شي ————الخروف اللي يستفغل زياده عن اللزوم