بالفيديو.. الكلباني يكشف عن الرجل الذي يقال عنه «خروف»

علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ عادل الكلباني، إن الرجل الطيب مع أهله ومتعاون معهم مصطلح الخروف هو المعرف لدى الشباب والمجتمع وهو أن الرجل اللي يكون طيب مع أهله يسمونه خروف.

وأضاف خلال ‏برنامج « ‎مع الكلباني»،أن الطيبة والتعامل الجيد وحسن الخلق مع المرأة يفسر على أنه « خرفنة أو سحر»، وإذا ابتسم شخص في وجه من لا تعرفه ولا يعرفك ييندهش ويردد «يمكن فيني شيء»، وهذا هو المضغوط اللي نسميه «نفسية».

واستكمل كلامه عن المصطلحات بعض الأشخاص يقف عند العنوان ولا يقرأ المضمون، والعنوان يراد منه الجذب، ‏‎لافتا إلى أن بعض الأشخاص إذا سلم عليك في المجلس يسلم بطرف أصابعه، والسلام لا يكون إلا بحسن الخلق وحسن الخلق الآن يسمى خرفنة.