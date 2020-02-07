بالفيديو.. قاضي سابق يكشف مزايا توثيق الطلاق بحضور الزوجين أمام المحكمة

علي القحطاني(صدى):

كشف المحامي والقاضي السابق الدكتور محمد الجذلاني عن مزايا القرار المرتقب لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بشأن توثيق الطلاق بحضور الزوجين أمام قاض .

وأكد ” الجذلاني ” خلال لقاء معه على ” روتانا خليجية ” أن توثيق الطلاق في المحاكم يحفظ حقوق المرأة والأبناء ، ويعمل على إعادة أواصر الأسرة إذا كان الطلاق رجعياً .

وأوضح أن القاضي يعمل على المصالحة بين الطرفين إذا كان الطلاق رجعي ، أما إذا كان بائناً لا رجعة فيه فإن توثيق الطلاق لا يحدث إلا بعد الإتفاق على الحضانة والنفقة والرؤية وغيرها من القضايا المثيرة للجدل .

وطالب ” الجذلاني ” بتوقيع عقوبات على الأزواج المخالفين ضماناً للإلتزام بالتنفيذ .

وأكد أن تلك الخطوة تلزم الرجل بحفظ حقوق المرأة وتمنع التلاعب بالطلاق ، كما تحفظ حقوق الأبناء بين الطرفين .

وكان وزير العدل قد أعلن عن قرب صدور قرار يُلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي للحصول على صك الطلاق .