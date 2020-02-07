بالفيديو.. قاضي سابق يكشف مزايا توثيق الطلاق بحضور الزوجين أمام المحكمة
كشف المحامي والقاضي السابق الدكتور محمد الجذلاني عن مزايا القرار المرتقب لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بشأن توثيق الطلاق بحضور الزوجين أمام قاض .
وأكد ” الجذلاني ” خلال لقاء معه على ” روتانا خليجية ” أن توثيق الطلاق في المحاكم يحفظ حقوق المرأة والأبناء ، ويعمل على إعادة أواصر الأسرة إذا كان الطلاق رجعياً .
وأوضح أن القاضي يعمل على المصالحة بين الطرفين إذا كان الطلاق رجعي ، أما إذا كان بائناً لا رجعة فيه فإن توثيق الطلاق لا يحدث إلا بعد الإتفاق على الحضانة والنفقة والرؤية وغيرها من القضايا المثيرة للجدل .
وطالب ” الجذلاني ” بتوقيع عقوبات على الأزواج المخالفين ضماناً للإلتزام بالتنفيذ .
وأكد أن تلك الخطوة تلزم الرجل بحفظ حقوق المرأة وتمنع التلاعب بالطلاق ، كما تحفظ حقوق الأبناء بين الطرفين .
وكان وزير العدل قد أعلن عن قرب صدور قرار يُلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي للحصول على صك الطلاق .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1413 ] نشر منذ 43 دقيقة
ممتاز جدا هذا القرار..
يعطي مساحة من الوقت للمتهورين ليراجعوا أنفسهم.