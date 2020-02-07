إزالة ٣,٣٤٦ مركبة مهملة وتالفة خلال شهر يناير

سعيد العجل(صدى):

كثفت أمانة منطقة الرياض من أعمالها الميدانية لرفع المركبات المهملة والتالفة ضمن نطاق المدينة، بتنفيذها أعمال إزالة لـ ٣,٣٤٦ مركبة خلال الـ٣٦ يومًا الماضية، وبمعدل رفع يومي يبلغ ٩٣ مركبة، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أنها أزالت ٩,٩١٧ مركبة خلال عام ٢٠١٩ بارتفاع قدره ٤٥ بالمائة مقارنة بعام ٢٠١٨ والذي رفعت خلاله ٦,٨١٥ مركبة، حيث تعد المركبات المهملة والتالفة أحد أبرز مظاهر التلوث البصري المستهدفة بالإزالة.

وأكدت أمانة الرياض استمرار أعمالها اليومية لتحقيق مستهدفات برنامج تحسين المشهد الحضري، مثمنة للسكان تعاونهم والتزامهم بالأنظمة والضوابط الهادفة إلى الحفاظ على جمال المدينة وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.