شاهد.. رسالة مؤثرة من جماهير القادسية الكويتي إلى الأهلي قبل مواجهة الاستقلال

ماجد محمد(صدى):

وجّه رئيس رابطة جماهير القادسية الكويتي هيثم السني، رسالة إلى النادي الأهلي قبل لقاء نادي الاستقلال الإيراني ضمن مباريات دوري أبطال آسيا 2020 .

ودعا هيثم السني، الجماهير الكويتية إلى مساندة النادي الأهلي، قائلًا عن الأهلي: «قلوبنا معكم وأناشد الجماهير الكويتية بالوقوف بجانب الأهلي، حياكم الله في بلدكم الثاني الكويتي».

ويواجه الأهلي نادي الاستقلال يوم الاثنين الموافق 17 فبراير الجاري، في إطار منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020 ، في الكويت.