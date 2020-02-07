مفاجأة الليلة السحب على ( سيارة) في حصن المجاردة

محمد بن طحيطح(صدى):

بدعم من اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة وبناءًا على توجيهات محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي دلبوح لإضافة المتعة والإثارة والتشويق والظهور بالمظهر الذي يتناسب مع حجم برنامج حصن المجاردة فسيتم السحب على جائزة(سيارة ) للمتسابقين والجمهور الحاضرين في سباق (#حصن_المجاردة) مساء اليوم الجمعة بعد صلاة العشاء مباشرة باذن الله في شارع الفن وذلك ضمن فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير شاركونا في هاشتاق #حصن_المجاردة كونوا في الموعد.