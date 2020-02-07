«سارة الكندري» تتحول إلى ارتداء الحجاب بعد الفيديو الخادش !

خالد الظفيري(صدى):

حاولت الفاشينيستا الكويتية المثيرة للجدل سارة الكندري الدفاع عن نفسها بعد ظهورها في مقطع فيديو خادش مع زوجها أحمد العنزي .

وقالت ” الكندري ” أن الفيديو كان من غرفة الماكياج وارتداء الملابس وليس من غرفة النوم ، متساءلة : هل رأى أحد سرير في الفيديو .

وأشارت أن ما أثار الجدل هو ملابسها ، قائلة أن هذا هو مظهرها التي اعتادت عليه حتتى أام عائلتها ووالدها ، مشيرة إلى أنها تعتزم ارتداء الحجاب قريباً والإقلاع عن تلك الملابس .

وأضافت في لقاء تليفزيوني لها برفقة زوجها : نا انسانة حقانية، انا بالحق ما حد يقدر علي، البس.. اكشخ، بس اخاف الله، فيني خوف من الله وايد، مو نفس اي احد اخاف الله، تاذيت وايد وانظلمت وايد، واقول يلا ما عليه، والناس عباله انا انسانة غبية، انا قادرة..

وكان مقطع فيديو للكندري قد أثار الجدل بعد ظهورها مع زوجها وهو يصفف شعرها ويقترب منها بطريقة خادشة للحياء ، ما أثار غضب الجمهور .

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