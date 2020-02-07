برشلونة مستعدة لتخفيض ثمن كوتينو لبيعه الصيف المقبل

نواف السالم(صدى):

يستعد نادي برشلونة، لبيع البرازيلي فيليب كوتينيو الصيف المقبل، بتخفيض قيمة المبلغ الذي تريد الحصول عليه.

ويريد برشلونة الحصول على مبلغ يتراوح بين 80 إلى 90 مليون يورو لبيع كوتينيو، البالغ من العمر 26 عاما.

يأتي ذلك القرار بعد انخفاض مستوى اللاعب، منذ انتقاله لبرشلونة من ليفربول في يناير 2020، مما سيجعل شرائه أي نادِ لن يتجاوز مبلغ 120 مليون يورو.

ويعد كوتينيو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، وسجل 54 هدفا وصنع 45 في 201 مباراة مع ليفربول الإنجليزي، ويمتد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2023، وذلك وفقا تقارير صحفية إسبانية.