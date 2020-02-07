وزير الصناعة: لا نقبل وجود المنتجات الرديئة في الأسواق

حمود العنزي(صدى):

شدّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، على أن الوزارة لا تقبل وجود المنتجات الرديئة في الأسواق، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فريق لإيجاد حلول وتصحيح وضع تلك المنتجات.

وأكد أن الفريق المشكّل مشترك مع عدة جهات حكومية وخاصة بينها الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، مشيرًا إلى أن تطبيق الحلول بشكل سريع يسهم في ضخ الشركات الوطنية استثمارات جديدة داخل المملكة وخارجها.

جاء ذلك خلال تفقده مشاريع المدينة الصناعية الثانية في الرياض، أمس الخميس.