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بالصور .. اعتقال أجمل زعيمة عصابة تعمل في تجارة السلاح والمخدرات

بالصور .. اعتقال أجمل زعيمة عصابة تعمل في تجارة السلاح والمخدرات
بلغراد(صدى):

تواجه عارضة الأزياء الصربية المثيرة للجدل ماريانا ميرانيس تهمة تهريب الأسلحة والمخدرات ، بعد العثور عليها بحوزتها في إشارة مرور .

ومن المقرر أن تمثل العارضة” 31 ” عام أمام المحكمة قريباً ، لثبت إدانتها كزعيمة عصابة تعمل في تهريب الأسلحة والمخدرات ، إذ تم العثور على ، مكونة من 5 أسلحة نارية وعبوتين ضخمتين من الهيروين، بالإضافة إلى 20 كجم من القنب .

وكانت العارضة الملقبة بـ “كوكاينا” ، قد أثارت الجدل مؤخراً بصورا جريئة لها برفقة الأسلحة النارية على مواقع التواصل الاجتماعي.


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