شاهد.. احتكار «الهيل» وتخزينه في المستودعات لإيصال سعره لـ 200 ريال
أظهر مقطع فيديو، مستودع لتخزين «الهيل» وبعض المواد السيئة جدًا، دون رقابة من الجهات المعنية.
ويتم احتكار «الهيل» من قبل وافدين جنسيتهم معروفة، وتخزينه في مستودعاتهم لحين ازدياد الطلب عليه في السوق، ثم يرفعون سعره في السوق.
وبين الناشط فيصل العبد الكريم، أن سعر كيلو الهيل وصل 200 ريال، وعلبة السجائر المهرب 35 ريال.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3371 ] نشر منذ 1 ساعة
يومة يعرف ان عقوبتة مجرد غرامة رمزية ومثلها سجن ويبعد
اتى بمايستر جسدة وابعد ملياردير هل يتورعون
يجب كسر ظهر كل حرامي بعقوبات يفني عمرة مسجون لا يستطيع السداد
سيتعضون حينها