شاهد.. احتكار «الهيل» وتخزينه في المستودعات لإيصال سعره لـ 200 ريال

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مستودع لتخزين «الهيل» وبعض المواد السيئة جدًا، دون رقابة من الجهات المعنية.

ويتم احتكار «الهيل» من قبل وافدين جنسيتهم معروفة، وتخزينه في مستودعاتهم لحين ازدياد الطلب عليه في السوق، ثم يرفعون سعره في السوق.

وبين الناشط فيصل العبد الكريم، أن سعر كيلو الهيل وصل 200 ريال، وعلبة السجائر المهرب 35 ريال.