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  3. عدنان جستنيه : حديث رئيس لجنة الحكام غير مقنع

عدنان جستنيه : حديث رئيس لجنة الحكام غير مقنع




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 1 ساعة

رئيس لجنة الحكام فرض عليه امور لصالح نادي النصر وفرض عليه عدم منح بطاقات صفراء للاعبي النصر مهما كان .!
وفرض عليه فوز النصر بأي طريقة كانت .
كما حدث العام الماضي عندما تدخل سعود السويلم بلجنة الحكام عن طريق شخصية بارزة قوية مما جعل تركي آل الشيخ يطلب أعفائه من منصب رئيس هيئة الرياضة …

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