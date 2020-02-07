عدنان جستنيه : حديث رئيس لجنة الحكام غير مقنع

الجمعة 7
فبراير
رئيس لجنة الحكام فرض عليه امور لصالح نادي النصر وفرض عليه عدم منح بطاقات صفراء للاعبي النصر مهما كان .!
وفرض عليه فوز النصر بأي طريقة كانت .
كما حدث العام الماضي عندما تدخل سعود السويلم بلجنة الحكام عن طريق شخصية بارزة قوية مما جعل تركي آل الشيخ يطلب أعفائه من منصب رئيس هيئة الرياضة …
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همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 1 ساعة
رئيس لجنة الحكام فرض عليه امور لصالح نادي النصر وفرض عليه عدم منح بطاقات صفراء للاعبي النصر مهما كان .!
وفرض عليه فوز النصر بأي طريقة كانت .
كما حدث العام الماضي عندما تدخل سعود السويلم بلجنة الحكام عن طريق شخصية بارزة قوية مما جعل تركي آل الشيخ يطلب أعفائه من منصب رئيس هيئة الرياضة …