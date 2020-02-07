زوج يذبح زوجته ذبح زوجته بـ«موس حلاقة» أثناء ممارسة العلاقة الحميمة خوفا من الإنجاب

لندن(صدى):

أقدم زوج برازيلي يدعى مارسيلو البالغ ٢١ عاما، على قتل زوجته فرانسيس البالغة ٢٢ عاما، أثناء ممارستهم العلاقة الحميمة مستخدما موس حلاقة.

جاء الأمر بعد مشاجرة ليلة الكريسماس بينهما بسبب حملها لطفله الثالث، موضحا لها عدم قدرته على مسئولية طفل آخر، وبعد تصاعد الخلاف هدأ الأمر وصعدت غرفتهما للمارسة العلاقة الزوجية.

وخلال العلاقة خرج الزوج عن شعوره فنصل وقطع حلق زوجته التي ماتت على الفور، واعترف بالقصة كاملة بعد أسبوعين من التحقيق معه، حسب ما ورد على صحيفة ديلي ميل البريطانية.