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بالفيديو والصور .. ثعلب يتجول تحت قبة البرلمان البريطاني

بالفيديو والصور .. ثعلب يتجول تحت قبة البرلمان البريطاني
لندن(صدى):

في واقعة مثيرة للدهشة ، تمكن ثعلب من دخول البرلمان البريطاني أمس الخميس وتجول بين المكاتب بلا أي عائق حتى وصل إلى الدور الرابع بالمبنى العريق .

ورغم تشديد الإجراءات الأمنية ، إلا أن الثعلب واصل جولاته صعوداً وهبوطاً في البرلمان ، حتى وصل إلى مكاتب ” بورتكوليس هاوس ” المعروفه بأهميتها الكبيرة .

وأظهر مقطع فيديو رجال شرطة يرتدون القفازات تمكنوا أخيراً من “القبض على ” الثعلب ، ووضعه في صندوق ، ثم أطلقوا سراحة بالشارع .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 92804 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههه ..

.. يمكن يبي له وظيفة مستشار ..

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