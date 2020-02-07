شقيق مفجر مانشستر استخدم شعار «جئناكم بالذبح» لصنع قنبلة التفجير

طرابلس(صدى):

أفاد الإدعاء العام في محاكمة شقيق مفجر مانشستر الليبي هاشم العبيدي، بأنه تم استخدام إيميل بعنوان «جئناكم بالذبح»، باللغة العربية لشراء مواد كيماوية استخدمت في الهجوم.

ونفذ الهجوم على حفل أريانا غراندي الغنائي في مايو 2017، والذي أسفر عن مقتل 33 شخصًا، شقيقه سلمان، فيما شدد الادعاء على أن هاشم مذنب تمامًا مثل شقيقه.

وعثرت الجهات الأمنية، على إيميل العبيدي [email protected] شعار تنظيم داعش الارهابي، في قصاصات ورقية بخط اليد ملقاة في صندوق القمامة في منزل الشقيقيين سلمان وهاشم .

و ساعد هاشم شقيقه في تخزين المواد الكيميائية والمواد اللازمة لصنع القنبلة، ويواجه تهمة التخطيط للقتل الجماعي مع أخيه، لكنه ينفي الاتهامات.

وأكد الادعاء، أن عنوان البريد الالكتروني أنشئ قبل شهرين من الهجوم، وجرى تسجيل البريد الإلكتروني أثناء وجوده على شبكة wifi العامة في منطقة هولم ماركت في مانشستر في 20 مارس.

كما استخدم البريد في شراء 30 لترا من بيروكسيد الهيدروجين – أحد المكونات الثلاثة للمتفجرات محلية الصنع من موقع على أمازون في أبريل 2017.

يذكر أن حكومة الوفاق كانت قد سلّمت هاشم العبيدي الذي كان محتجزاً في سجن معتيقية إلى السلطات البريطانية في منتصف يوليو الماضي.