فتاة تصر على طلب الطلاق بسبب «قصة شعرها» !

لندن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها .. اشتعل خلاف حاد بين زوجين وأصرت الزوجة على طلب الطلاق بسبب قصة شعرها التي قام بها زوجها بناءً على طلبها .

وفي التفاصيل ، فقد فوجئت زوجة بريطانية بقص جزء كبير من شعرها الطويل ، عندما طلبت من زوجها أن يقوم بتلك المهمة بدلاً من صالون التجميل حتى لا تتكلف أي فاتورة .

والمثير للدهشة أن الزوجة قالت له “افعل كل ما تريد ” حينما سألها عما تريده في قصة الشعر الجديدة ، ليشتعل صدام حاد بينهما وتدخل الزوجة في نوبة من البكاء تصر بعدها على الإنفصال .

ويحاول الزوج إثناء زوجته عن طلبها ، خاصةً وأنها صعدت خلافهما لساحات المحاكم بسبب ” قصة الشعر ” !