بافتيمبي غوميز ضمن المرشحين للفائزين بهداف دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

سلّط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على 10 هدافين يمتلكون القدرة على المنافسة للفوز بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2020.

وكان الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم نادي الهلال، قد توج بلقب الهداف العام الماضي برصيد 11 هداف، في حين تشهد قوائم الأندية في البطولة هذا العام العديد من اللاعبين القادرين على المنافسة للفوز بهذه الجائزة.

ويمكن المشاركة في التصويت حول المهاجم الذي سيتوج بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 2020، ويستمر التصويت حتى ظهر يوم الاثنين 10 فبراير.

والمرشحين هم : « بافيتمبي غوميز – الهلال، بغداد بونجاح – السد، تيروهيتو ناكاغاوا – يوكوهاما مارينوس، شيخ دياباتي – الاستقلال، آدم تاغارت – سوون سامسونغ بلو وينغز، كوديو لابا – العين، تاليسكا – غوانغزهو ايفرغراند، عمر السومة – الأهلي ، آدم لو فوندر – سيدني، دراغان سيران – باختاكور».

وتنصب الأعين على المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز نجم نادي الهلال، الذي يتطلع لأن يصبح أول لاعب يفوز بجائزة الهداف عامين على التوالي في دوري أبطال آسيا.

ويواصل غوميز البالغ من العمر 34 عاماً التألق هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب هدافي دوري المحترفين هذا الموسم، وهو يطمح للفوز بلقب الدوري المحلي إلى جانب الاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا