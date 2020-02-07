بالصور.. كرايسلر باسيفيكا 2021 أمان وفخامة وترفيه

وكالات(صدى):

طورت كرايسلر تقنياتها في باسيفيكا 2021 والتي عُرضت في معرض شيكاغو للسيارات، بتجديدها مع واجهة أمامية محسنة تتميز بشبك أمامي ثلاثي الأبعاد بتصميم ماسي، ومصابيح أمامية LED معاد تصميمها وتصميمات جديدة للجنوط وحزمة S Appearance محدثة.

وحصلت كرايسلر الجديدة على خيار جديد لنظام الدفع الكلي، والذي ينقل كل عزم الدوران المتوفر إلى العجلات الخلفية أو أيهما ليوفر تسارعاً أكبر.

وتم تزويدها بالمقاعد الجلدية المبطنة والوسائد القطنية، ماةيعطي شعورا بالفخامة، ويعمل النظام الترفيهي الجديد من خلال شاشة لمسية كبيرة أسرع بخمس مرات من نظام الجيل السابق، ويضيف المزيد من الخدمات المتصلة مثل أمازون أليكسا وأندرويد أوتو اللاسلكي وآبل كاربلاي اللاسلكي، والقدرة على تخصيص الشاشة الرئيسية.

وتحتوي على كاميرا “FamCAM” التي تقدم صورة عالية الدقة مثل رؤية ركاب المقعد الخلفي وغيرها من المزايا، ويمكن إضافة منافذ USB من النوع C، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 12 منفذاً USB من النوع C وA، ومكبر صوت جديد بحجم 10 بوصة وشاحن لاسلكي مع مؤشر LED.

وتشتمل السيارة على أنظمة مثل نظام الكبح التلقائي لحالات الطوارئ، والمصابيح الأمامية LED مع مساعد الإشعاع العالي، والتحكم التكيفي في السرعة وغيرها من مزايا الأمان.