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  3. بالفيديو.. تويوتا تكشف عن Tacomaالجديدة أقوى سيارة بيك آب في 2020

بالفيديو.. تويوتا تكشف عن Tacomaالجديدة أقوى سيارة بيك آب في 2020

بالفيديو.. تويوتا تكشف عن Tacomaالجديدة أقوى سيارة بيك آب في 2020
أميرة خالد(صدى):

رفعت شركة تويوتا الستار عن سيارتها المذهل البيك آب الرباعية Tacoma ، والتي من المتوقع أن تحقق مبيعات هائلة عالمياً في سوق السيارات 2020 .

وأظهر الفيديو الترويجي للسيارة تغير كبير في مظهرها مقارنةً بنماذج Tacoma السابقة ، إضافة إلى مظهر القوة والفخامة والعضرية ، ومصابيح الليد وممتصات صدمات مختلفة .

كما تتميز السيارة الجديدة بأنظمة مالتيميديا فائقة ، وشاشات مقاس 8بوصات لمسية ، مع نظام تثبيت سرعة تكيفي ، ونظام للكشف عن المشاه بالطريق ، ونظام للحماية من التصادم ، وغيرها .

وجاءت السيارة بأكثر من نموذج للمحرك ، منها محرك 2.4 ليتر وعزم 161 حصان ، ونموذج آخر بسعة 3.5 لتر وعزم 282 حصان ، مزود بـ 6 أسطوانات .


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