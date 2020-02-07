بالفيديو.. تويوتا تكشف عن Tacomaالجديدة أقوى سيارة بيك آب في 2020

أميرة خالد(صدى):

رفعت شركة تويوتا الستار عن سيارتها المذهل البيك آب الرباعية Tacoma ، والتي من المتوقع أن تحقق مبيعات هائلة عالمياً في سوق السيارات 2020 .

وأظهر الفيديو الترويجي للسيارة تغير كبير في مظهرها مقارنةً بنماذج Tacoma السابقة ، إضافة إلى مظهر القوة والفخامة والعضرية ، ومصابيح الليد وممتصات صدمات مختلفة .

كما تتميز السيارة الجديدة بأنظمة مالتيميديا فائقة ، وشاشات مقاس 8بوصات لمسية ، مع نظام تثبيت سرعة تكيفي ، ونظام للكشف عن المشاه بالطريق ، ونظام للحماية من التصادم ، وغيرها .

وجاءت السيارة بأكثر من نموذج للمحرك ، منها محرك 2.4 ليتر وعزم 161 حصان ، ونموذج آخر بسعة 3.5 لتر وعزم 282 حصان ، مزود بـ 6 أسطوانات .