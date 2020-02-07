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ميسي يثور على رئيس ناديه ومدربه ويطالبهما بالرحيل

ميسي يثور على رئيس ناديه ومدربه ويطالبهما بالرحيل
وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن مطالبة نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني اللاعب الدولي ” ميسي ” رئيس ناديه بارتوميو ، ورئيس الجهاز الفني كيكي سيتين بالرحيل على النادي .

وجاء تصعيد “ميسي ” على أثر الهزيمة المذله لبرشلونة أمام أتلتيك بلباو 1- 0 ، أمس الخميس في ملعب “سان ماميس ” ما أسفر عن خسارته لقبه الأول الموسم الحالي .

وطالب “ميسي ” إدارة برشلونة بتحمل المسؤولية واتخاذ القرار ، وسط تصاعد الحرب الكلامية مع النجم الدولي “أبيدال ” مطالباً إيياه بالكشف عن المتسبب في إقالة فالفيردي .

ويأتي هذا وسط توقعات لمغادرة ميسي لبرشلونة إثر خلافه مع الإدارة ، إذ توقعت تقارير رحيله إلى 5 أندية محتملة هي مانشستر سيتي الإنجليزي ، ويوفنتوس الإيطالي ، ومانشستر يونايتد ، وباريس سان جيرمان ، وإنتر ميلان .


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