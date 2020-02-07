بالفيديو.. زهرة عرفات تصف طريقة ريناد بـ«قلة الأدب» والثانية ترد بالقبلات والسخرية

أميرة خالد(صدى):

انتقدت الفنانة البحرينية زهرة عرفات، تصرفات الطفلة السعودية ريناد، خلال فيديو، وصفت طريقتها خلال بـ “قلة أدب”.

وعلقت زهرة- على فيديو لريناد تصف فيه أصحاب الهالات السوداء بـ” الوسخين” – عبر حسابها على سناب شات، قائلة: “فيه شخصية في السوشال ميديا سنها صغير من طلعت وهي هذا أسلوبها وانتوا إلي وصلوتها للملايين، اكتشفت أن هذا الأسلوب بينجحها الي هو قلة الحيا وقلة الأدب والغلط على الجمهور”.

وأضافت عرفات، أن هناك بعض الأشخاص قد تكون طبيعة بشرتهم أكثر عرضة لحدوث الهالات السوداء ومهما حاولوا معالجتها لا تزول بسهولة.

ومن جانبها، وجهت ريناد رسالة تحمل فيها اعتذارا بشكل ساخر، قائلة: ” لازم ننهي اليوم الموضوع لأن مرة أنا متنرفزة، أنا آسفة للناس الحقودة والتافهة والغيورة والمنتقدة للناس اللي ما يبغون يتنظفون لا تتنظفون”، موجهة قبلات للمهاجمين.

واعتبر المتابعون أن ردها استخفافا بما فعلت، مهاجمين أسلوبها والإساءة للناس بهذه الطريقة.