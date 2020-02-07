تريساكو: الحكام الأجانب يكلفون 7 ملايين وهناك أندية رفضت حكامًا محددين

ماجد محمد(صدى):

أكد فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، أن الاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة المباريات تصل تكلفته إلى 7 ملايين ريال.

وقال تريساكو: « أن تكلفة الاستعانة بالحكام من الخارج تصل إلى 7 ملايين ريال وفي المباراة الواحدة تصل تقريبا إلى 200 أو 300 ألف ريال، ويجب أن لا يستمر هذا الأمر».

وأضاف رئيس لجنة الحكام: « وأرغب في استخدام هذه الأموال من أجل تطوير الحكام المحليين، لأن دوري المحترفين هو الوحيد في العالم الذي يعتمد على حكام من الخارج بهذا العدد».

وتابع خلال حواره في برنامج «في المرمى»: «هناك أندية رفضت بعض الحكام، ونحن لا نمنع الفرق من ذلك الأمر، ومن حق النادي أن يبلغ اللجنة إذ ما حدث خطأ من قبل الحكم، وتناقش اللجنة ذلك الخطأ مع الحكم».

وأردف:« جميع الحكام الأجانب الذين يأتون إلى إدارة المباريات في الدوري تم اعتمادهم من قبل الاتحاد الدولي وتختلف تصنيفاتهم، وجميعهم جيدون».

واستطرد: « سعيد للغاية بمستوى الحكام المحليين، وأشرفوا على العديد من المباريات مؤخرا، واتخذوا قرارات حاسمة ولم يواجهوا مشاكل كبيرة، وأريد منهم أن يشعروا بالثقة والمزيد من الأريحية، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك حكام محليين مختصون بتقنية الفيديو ».

وأكد أنه لا يتلقى اتصالات منرؤساء الأندية على هاتفه الخاص، متابعًا: «والكثير لا يعرف رقم هاتفي، وإذا حدث فلا أستطيع قبول هذه المكالمات، ولا يمكن لهم التحدث مع الحكام أيضا».