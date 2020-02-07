سائق يغتصب فتاة في شرائع مكة ويطعنها بعدما قاومته

نايف السالم(صدى):

تحقق الجهات الأمنية في واقعة إعتداء على مواطنة تعرضت للطعن عدة مرات بالظهر والرأس إثر رفضها محاولة إغتصاب على يد مقيم بحي الشرائع بمكة المكرمة .

وكشفت مصادر أن الفتاة “21 ” عام تعرضت لمحاولة إغتصاب على يد سائق يعمل على كفالة والدها وكان يقود مركبة والدتها برفقة الفتاة ، ثم قام بتغيير الطريق فجأة وهو في في حالة سُكر محاولاً هتك عرض الفتاة .

وقام الجاني بتوجيه عدة طعنات في ظهر الفتاة ورأسها ، ثم ألقى بها أمام إحدى المستوصفات الخاصة بحي الشرائع خشية المحاكمة بجريمة قتل .

وعلى الفور ، انتقلت الجهات المختصة لموقع الفتاة الضحية بعد تلقي بلاغ للعمليات الأمنية 911 يفيد بالعثور على فتاة غارقة في بحر من الدماء ، وتم نقلها لمستشفى الملك فيصل بمكة لتلقي العلاج اللازم .

كما تم العثور على المركبة “مسرح الجريمة ” بها آثار دماء ، وجاري البحث عن المتهم الهارب .