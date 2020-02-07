سائق يغتصب فتاة في شرائع مكة ويطعنها بعدما قاومته
تحقق الجهات الأمنية في واقعة إعتداء على مواطنة تعرضت للطعن عدة مرات بالظهر والرأس إثر رفضها محاولة إغتصاب على يد مقيم بحي الشرائع بمكة المكرمة .
وكشفت مصادر أن الفتاة “21 ” عام تعرضت لمحاولة إغتصاب على يد سائق يعمل على كفالة والدها وكان يقود مركبة والدتها برفقة الفتاة ، ثم قام بتغيير الطريق فجأة وهو في في حالة سُكر محاولاً هتك عرض الفتاة .
وقام الجاني بتوجيه عدة طعنات في ظهر الفتاة ورأسها ، ثم ألقى بها أمام إحدى المستوصفات الخاصة بحي الشرائع خشية المحاكمة بجريمة قتل .
وعلى الفور ، انتقلت الجهات المختصة لموقع الفتاة الضحية بعد تلقي بلاغ للعمليات الأمنية 911 يفيد بالعثور على فتاة غارقة في بحر من الدماء ، وتم نقلها لمستشفى الملك فيصل بمكة لتلقي العلاج اللازم .
كما تم العثور على المركبة “مسرح الجريمة ” بها آثار دماء ، وجاري البحث عن المتهم الهارب .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92796 ] نشر منذ 57 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. الله يشفيها مما اصابها ،، آمين ..
.. الجاني الخبيث سينال عقابه الصارم ، بإذن الله ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1410 ] نشر منذ 55 دقيقة
الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله وايده بنصره
حمى المرأة السعودية من السائقين الخاصين خريجي السجون في دولهم بعضهم وليس جميعهم لا أحبذ لغه التعميم
بإصدار اوامره بالسماح لقيادة المرأة للسيارة.والبعض للان متردد ؟!
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14935 ] نشر منذ 37 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل فيه🤲
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4751 ] نشر منذ 26 دقيقة
اقيموا علية حد الحرابة وانتفوا راسة ….
مقيم ويتجرأ على بنات البلد .
خلوه عبرة لغيرة
فيصل[ عدد التعليقات: 1221 ] نشر منذ 17 دقيقة
العنوان اغتصاب
والمحتوى
حاول اغتصابها؟
والسماح بقيادة المراه
درأ لعمليات الاغتصاب
بصراحه صدى ولي
الان فيها صاروا ابدااااع
ههههههه