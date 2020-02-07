بالفيديو.. لحظة سرقة «عمال بلدية» لحديد مشروع تحت الإنشاء ليلاً

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة سرقة عمال بلدية حديد البناء في أحد المشروعات تحت الإنشاء بإحدى محافظات المملكة .

وأظهر الفيديو السيارة التابعة للبلدية يستقلها عاملان ملثمان ليلاً ، ويقوم أحدهما بمناولة الآخر الحديد الذي تستكمل به المشروع في اليوم التالي .

وحقق الفيديو انتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وسط مطالب بضرورة الكشف عن هوية العمال ومحاسبتهم .