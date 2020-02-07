بالفيديو.. لحظة سرقة «عمال بلدية» لحديد مشروع تحت الإنشاء ليلاً
وثق مقطع فيديو لحظة سرقة عمال بلدية حديد البناء في أحد المشروعات تحت الإنشاء بإحدى محافظات المملكة .
وأظهر الفيديو السيارة التابعة للبلدية يستقلها عاملان ملثمان ليلاً ، ويقوم أحدهما بمناولة الآخر الحديد الذي تستكمل به المشروع في اليوم التالي .
وحقق الفيديو انتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وسط مطالب بضرورة الكشف عن هوية العمال ومحاسبتهم .
محماس السادس[ عدد التعليقات: 704 ] نشر منذ 7 دقائق
البنقله سراقه ولاذمه لأغلبهم…
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1406 ] نشر منذ 6 دقائق
محاسبة المشتري للسرقات اهم من محاسبة السارقين
لأن الاحواش المشبوهة التي تشتري المعادن ثم اعادة سبكها في سبائك من الحديد والنحاس ومن ثمة بيعها لمصانع الحديد والصلب
دورة من الإجرام..لهدم إقتصاد البلد