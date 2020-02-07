الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على نجران

نجران(صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظاتي بدر الجنوب وحبونا،مبينه أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.