تعرفي على فوائد بذور عباد الشمس للبشرة والأظافر

متابعه_أميرة خالد(صدى):

أوضحت خبيرة التغذية تامارا برونتسيفا، أن بذور عباد الشمس المجففة لها العديد من الفوائد التي لا يمكن إنكارها.

وأضافت أن بذور عباد الشمس تحتوي على فيتامين E، وهو مادة تساعد على الحفاظ على الجمال، حيث يحمي هذا الفيتامين خلايا الجسم من الشيخوخة بالكميات الصحيحة، وفقا للاختصاصية.

وأكدت على أهمية تناول هذه البذور لأنها منتج صحي يحافظ على الجمال، وتحسين حالة الجلد والأظافر والشع، كما تفيد أنسجة العظام، لأنها تحتوي على النحاس، وهو مفيد للعظام.

وحذرت من تناولها بكثرة لأنها عالية السعرات الحرارية، وأن 100 غرام من بذور عباد الشمس الخام تحتوي على 600 سعرة حرارية، أما المقلية 700.