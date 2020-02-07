فوائد مذهلة لتمارين «الأيروبيك» على صحة العقل والحماية من الزهايمر
تعد تمارين الأيروبيك من الرياضات المستحبة لدى الكثيرين خاصةً وأنها تساعد على الرشاقة ، إلا أن دراسة أمريكية حديثة كشفت عن فوائد جديدة لها وأكدت أنها تحمي من “الزهايمر ” .
وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة ” أبحاث الدماغ “العلمية أن تمارين الأيروبيك تعمل على تحسين مستوى الجلوكوز في الدماغ والوظائف الإدراكية .
كما أكدت أنا تحفز العمليات العقلية التي تمكن الأفراد من التخطيط وتركيز الإنتباه وتذكر التعليمات والتوفيق بين عدة مهام .
كما رصدت الدراسة الفوائد الهائلة للأيروبيك على صحة القلب والدورة الدموية فضلاً عن تحسين الصحة النفسية .
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