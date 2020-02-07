بالفيديو.. سيارة Gladiator أحدث نماذج Jeep لمحبي المغامرات

أميرة خالد(صدى):

تعد Jeep من أكثر السيارات جذبا للناس حول العالم، لمظهرها وإمكانياتها المتعددة.

وخرجت إلى عشاقها هذا العام بسيارة Gladiator، والتي تحوي على ميزة ممتصات الصدمات الأمامية والخلفية، بإطارات كبيرة مزودة بأقراص فضية وسوداء مصنوعة من الكروم المتين.

وتتمكن السيارة من التحرك بسهولة في الصحاري والطرق الصخرية، بنظام أوتوماتيكي يحميها من الانقلاب، وهو المفضل لدى محبي المغامرات.

ويصل طول الهيكل 5 أمتار و18 سنتيمترا، وصندوق حمولة خلفي بطول متر ونصف المتر تقريبا، مخصص لاستيعاب بضائع وحمولات بوزن 700 كلغ.