بالفيديو.. منافسة شرسة في أقوى سباق سيارات بالمرحلة الثالثة من «رالي حائل»

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد حماسية مثيرة في المرحلة الثالثة من سباق السيارات والدرجات النارية رالي حائل الدولي في نسخته الـ 15 .

وأظهر الفيديو الذي بثته القنوات الرياضية السعودية القدرات الفائقة في سباق السيارات بالمرحلة الثالثة ما أشعل التنافس والأجواء في صحراء المملكة .

الجدير بالذكر أن السباق الدولي والذي بدأ في 3 فبراير الجاري ينتهي غداً السبت بعد منافسة حامية الوطيس بين نخبة من سائقي السيارات في العالم على مدار 5 أيام .