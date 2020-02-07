بالفيديو.. منافسة شرسة في أقوى سباق سيارات بالمرحلة الثالثة من «رالي حائل»
وثق مقطع فيديو مشاهد حماسية مثيرة في المرحلة الثالثة من سباق السيارات والدرجات النارية رالي حائل الدولي في نسخته الـ 15 .
وأظهر الفيديو الذي بثته القنوات الرياضية السعودية القدرات الفائقة في سباق السيارات بالمرحلة الثالثة ما أشعل التنافس والأجواء في صحراء المملكة .
الجدير بالذكر أن السباق الدولي والذي بدأ في 3 فبراير الجاري ينتهي غداً السبت بعد منافسة حامية الوطيس بين نخبة من سائقي السيارات في العالم على مدار 5 أيام .
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