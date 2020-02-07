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خبير أرصاد يتوقع تعرض المملكة لأشد موجة باردة خلال هذا الموسم

خبير أرصاد يتوقع تعرض المملكة لأشد موجة باردة خلال هذا الموسم
علي القحطاني(صدى):

أعلن خبير أرصاد عبدالله المسند، عن توقعه بأن تتأثر ‎السعودية والمنطقة بشكل عام بأشد موجة باردة في هذا الموسم.

وأضاف خلال تغريدة له عبر حسابه الموثق على موقع “تويتر” أنه متوقع أن تُخلف الموجة قارسة البرودة الأسبوع القادم أضرارا في المزروعات، وفي بعض المواشي.

‏وقال إن درجة الحرارة تبدأ بالهبوط التدريجي من مساء اليوم في المناطق الشمالية، حيث تشرع الكتلة الهوائية قارسة البرودة بالتوغل في الأجواء الشمالية من ‎السعودية، ثم تزحف لتبلغ الوسطى والشرقية فالغربية ليلة الأحد.


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