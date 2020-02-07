المملكة تتدرس إمكانية استخدام تكنولوجيا «هايبرلوب» في نقل الركاب والبضائع

عادل الحربي(صدى):

وقعت وزارة النقل، عقدا مع شركة فيرجن هايبرلوب وان، الشركة الرائدة عالميا في مجال تطوير تكنولوجيا هايبرلوب، ضمن أهداف وزارة النقل للتخطيط المستقبلي لأنظمة النقل الحديثة، واستقطاب التقنية الحديثة لتسهيل وتوفير عدة أنماط ذكية للتنقل.

وتجري الشركة بموجب التوقيع دراسة أولية حول استخدام تكنولوجيا هايبرلوب في مجال نقل الركاب والبضائع في السعودية، إضافة إلى إجراء بحوث مشتركة في علوم وتقنيات الهايبرلوب وتبادل الزيارات الفنية للمسؤولين والمختصين في مجال النقل.

وتستطيع “فيرجن هايبرلوب ون” ربط الوجهات الرئيسية في المملكة والمنطقة بأكملها، مما يدعم جهود القيادة المتجددة لتحفيز اقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها لتكون في طليعة الابتكار.