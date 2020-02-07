أمير الرياض يزور محافظة الدوادمي

سعيد العجل(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم بزيارة تفقدية إلى محافظة الدوادمي ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمبنى المحافظة, محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري ومسؤولي المحافظة.

والتقى الأمير فيصل بن بندر فور وصوله أصحاب الفضيلة القضاة ورؤساء المحاكم ورؤساء المراكز بالمحافظة ومسؤولي القطاعات الأمنية بالمحافظة ومديري الدوائر الحكومية الذين رحبوا بزيارة سموه الميمونة.

كما سلم سموه عددًا من الأسر المستفيدة من مشروع الإسكان التنموي مفاتيح الوحدات السكنية، بعد ذلك انتقل سموه إلى قاعة البلدية للاحتفالات ورأس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة، بحضور معالي مدير جامعة شقراء ومديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة .

وجرى مناقشة جدول الأعمال المعد مسبقًا الذي تضمن احتياجات المحافظة التنموية، وأكثر العوائق التي تواجهها، حيث استمع سموه من أعضاء المجالس المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الاجتماع عن سعادته بالمعلومات التي اطلع عليها بمحافظة الدوادمي مبيناً ما حظيت به والبحث عن الاستفادة الكاملة .

وعن إنشاء مقر للفنون البصرية لما تملكه المحافظة من طاقات موهوبة في فن النحت، قال سموه: ” حقيقة أخواني في المحافظة وصلوا إلى مستوى عالي جدا من الوعي من والإدراك المعرفي من العلم وهم أيضا مكلفين أن يقوموا بهذا الدور كاملا مع الآخرين, نحن ولله الحمد نعيش في وطن دائما ينشد الأفضل والمستقبل الزاهر وهم وصلوا إلى المستوى وسيصلون إلى مستوى أعلى، وقد بحثت أثناء الاجتماع مع مدير جامعه شقراء موضوع إنشاء أقسام للنحاتين ضمن التخصصات الجامعية وأشار إلى أن هناك مؤتمر سيعقد في الرياض قريب وهناك من يقوم بهذا الدور ليستفيد الطلبة والمنتظمين لهذا البرنامج من النظرة المستقبلية لهذا التخصص من المهتمين بهذا الفن من أبناء المحافظة وكذلك توفر المواد الخام لهذا النوع من الفنون بالمحافظة، فاعتقد انه سيستغل استغلال جيد وإن شاء الله يقوم على أساس واضح وسليم يودي إلى نتائج جيدة”.

بعدها شرف سموه حفل الأهالي المقام بهذه المناسبة وتناول طعام العشاء المعد بهذه المناسبة.

رافق سموه خلال الزيارة مستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي والمشرف العام على إدارة المراسم فيصل بن سعد السديري ومدير الشؤون الخاصة لسمو أمير منطقة الرياض محمد بن معيض القحطاني، ، وأمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان .