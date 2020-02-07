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فيديو نادر للملك سعود يؤم المصلين عقب خطبة الجمعة بحرم المدينة المنورة

فيديو نادر للملك سعود يؤم المصلين عقب خطبة الجمعة بحرم المدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو عن تسجيل صوتي نادر للملك سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ” طيب الله ثراه ” وهو يؤم الناس في الصلاة بعد خطبة الجمعة بحرم المدينة المنورة

وأوضح التسجيل التلاوة القرآنية الخاشعة بصوت الملك سعود رحمه الله ، وخلفه المصلين في مشهد إيماني جليل يجمع بين قيادات المملكة آنذاك وجموع المصلين من أبناء المملكة وزائريها .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1403 ] نشر منذ 28 دقيقة

نريد أن نشاهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود

في ظهور إعلامي لافت لنكيد به الفجار

في الإعلام الأصفر او ما يسمي التابلويد المدعوم من قطر.

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