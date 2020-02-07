السودان تغلق الباب في وجه «تميم»

الخرطوم(صدى):

تواصل قطر ألاعيبها الخبيثة في السودان محاولة إعادة تدوير الإخوان وإحياء نظام عمر البشير المعروف بتعاونه المريب مع تميم ، بغض النظر عن المصالح الوطنية للسودان التي ضحى أبنائها بدمائهم من أجلها في سبيل التخلص من نظام ديكتاتوري فاسد .

وحاولت الدوحة تنفيذ فكرة الأحزاب الموجهة في محاولة لعودة الإخوان مجدداً للساحة السياسية على أمل العودة لسدة الحكم مرة أخرى بزعم الديمقراطية .

من جانبها ، اتخذت السلطة الإنتقالية في السودان بعد مسيرات “الزحف الأخضر ” الرافضة لعودة الإخوان تحركات وأغلقت الباب في وجه “تميم “، وطالت الأوامر عدد من السياسين على رأسهم غازي صلاح الدين العتباني، رئيس حزب الإصلاح الآن، وزعيم “الجبهة الوطنية”، ومعه كل من علي كرتي، وإبراهيم غندور، وصديق فضل، والصافي نورالدين، وعمر سليمان، وعبدالمنعم محمد الزين .

كما اتخدث إجراءات صارمة ضد الإخوان كإجتثاث آلاف العناصر الإخوانية التي كانت تسيطر على مختلف مؤسسات الدولة ، بعد تنبه الشارع السوداني لخطة “الدوحة ” الخبيثة وتصاعد مسيرات الزحف الأخضر ضد قطر والإخوان .