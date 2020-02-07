3 طرق لتوفير استهلاك طاقة البطارية عبر «واتسآب»

عادل الحربي(صدى):

كشف خبراء تقنيون عن ثلاث طرق فعالة لتقليل استهلاك بطارية الجوال مع إستخدام برامج التراسل الفوي” واتسآب ” ، وذلك من خلال التالي :

1- ضبط إشعارات واتسآب ، إذ يجب ضبط “واتسآب ” على استقبال الإشعارات المهمة فقط وإيقاف خاصية الإهتزاز ، وذلك من خلال :

– اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة داخل التطبيق ، ثم اضغط على “الإعدادات” ثم “الإشعارات ” ، ومن ثم تغيير طريقة الإستقبال .

2- تفعيل خلفية ذات لون داكن إذ تستهلك طاقة أقل ، وذلك من خلال :

– الضغط على خيار “الإعدادات ” ثم “الدردشات ” ثم ر Wallpaper ثم Solid color لإختيار اللون .

3- إيقاف تنزيل ملفات الوسائط تلقائياً ، وذلك من خلال :

– الضغط على “إعدادات ” ثم “استخدام البيانات ومساحة التخزين ، تحت قسم “تزيل الوسائط تلقائياً ” ، يتم الضغط على خيار ” عند استخدام بيانات الهاتف ” ، أو ” عند الإتصال بواي فاي ” ثم إيقاف تنزيل الوسائط تلقائياً ، ويتم تنزيلها يدوي بالضغط عليها عند الرغبة .