الكشف عن تفاصيل برنامج مقالب رامز جلال المرتقب في رمضان 2020

القاهرة(صدى):

أثار الموسم المرتقب لبرنامج المقالب للفنان المصري رامز جلال والذي سيعرض في رمضان المقبل الجدل حول فكرة البرنامج .

فبينما قالت مصادر أن أن “رامز” بدأ تصوير البرنامج قبل شهرين من حلول الموسم الرمضاني ، في الفلبين ويحمل اسم ” بركان رامز ” ، إذ سيتم التعاقد مع فنان عبر شركة عالمية لتصوير إعلان في الفلبين ، وبمجرد وصوله يثور البركان في كل مكان حتى يشعر الضيف بالرعب في أحداث مثيرة .

أكدت مصادر أخرى ، أن البرنامج سيتم تصويره في مصر والسعودية ليضيف مزيد من الجذب والقرب من المشاهدين .

وكان “رامز” قد قدم في رمضان 2019 برنامج ” رامز في الشلال” والذي حقق نجاح كبير واستضاف خلاله عدد من نجوم افن والرياضة .