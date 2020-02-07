  • الجمعة 7

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. الكشف عن تفاصيل برنامج مقالب رامز جلال المرتقب في رمضان 2020

الكشف عن تفاصيل برنامج مقالب رامز جلال المرتقب في رمضان 2020

الكشف عن تفاصيل برنامج مقالب رامز جلال المرتقب في رمضان 2020
القاهرة(صدى):

أثار الموسم المرتقب لبرنامج المقالب للفنان المصري رامز جلال والذي سيعرض في رمضان المقبل الجدل حول فكرة البرنامج .

فبينما قالت مصادر أن أن “رامز” بدأ تصوير البرنامج قبل شهرين من حلول الموسم الرمضاني ، في الفلبين ويحمل اسم ” بركان رامز ” ، إذ سيتم التعاقد مع فنان عبر شركة عالمية لتصوير إعلان في الفلبين ، وبمجرد وصوله يثور البركان في كل مكان حتى يشعر الضيف بالرعب في أحداث مثيرة .

أكدت مصادر أخرى ، أن البرنامج سيتم تصويره في مصر والسعودية ليضيف مزيد من الجذب والقرب من المشاهدين .

وكان “رامز” قد قدم في رمضان 2019 برنامج ” رامز في الشلال” والذي حقق نجاح كبير واستضاف خلاله عدد من نجوم افن والرياضة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *