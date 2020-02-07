مريم حسين تشكك في تقرير المختبر الجنائي الإماراتي وتنشر فيديو هتك العرض

مليكة فؤاد(صدى):

أعادت الفنانة المغربية المثيرة للجدل مريم حسين نشر الفيديو الفاضح الذي تسبب في الحكم عليها بالسجن في الإمارات والإبعاد عن الدولة .

وحاولت “حسين “الإستدلال ببعض اللقطات مشككة في التهمة الموجهة إليها وذلك قبل دخولها السجن وتنفيذ العقوبة المقررة بحقها .

وقالت “حسين ” أنها كانت بعيدة عن مغني الراب الأمريكي ، وأن تقرير المختبر الجنائي الإماراتي به مغالطات نافية ما تضمنه لجريمة هتك العرض .

وكان القضاء الإماراتي قد حكم على “مريم حسين ” بالسجن والإبعاد عن الدولة بعد ثبوت إدانتها بتهمة “هتك العرض ” بالإستدلال بالفيديو المشين .