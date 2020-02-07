مريم حسين تشكك في تقرير المختبر الجنائي الإماراتي وتنشر فيديو هتك العرض
أعادت الفنانة المغربية المثيرة للجدل مريم حسين نشر الفيديو الفاضح الذي تسبب في الحكم عليها بالسجن في الإمارات والإبعاد عن الدولة .
وحاولت “حسين “الإستدلال ببعض اللقطات مشككة في التهمة الموجهة إليها وذلك قبل دخولها السجن وتنفيذ العقوبة المقررة بحقها .
وقالت “حسين ” أنها كانت بعيدة عن مغني الراب الأمريكي ، وأن تقرير المختبر الجنائي الإماراتي به مغالطات نافية ما تضمنه لجريمة هتك العرض .
وكان القضاء الإماراتي قد حكم على “مريم حسين ” بالسجن والإبعاد عن الدولة بعد ثبوت إدانتها بتهمة “هتك العرض ” بالإستدلال بالفيديو المشين .
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