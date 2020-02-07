٤٩ مليون دولار أمريكي إيرادات The Gentlemen خلال أسبوعين

واشنطن(صدى):

بلغت إيرادات فيلم الأكشن The Gentlemen، إلى 49 مليون دولار أمريكى، في شباك التذاكر حول العالم.

وجاءت الإيردات 28 مليون دولار أمريكي في دور العرض حول العالم، فيما وصلت إلى 21 مليون دولار و 536 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتدور أحداث الفيلم حول رئيس عصابة للمخدرات، بريطاني الجنسية، يقرر بيع إمبراطوريته المربحة للغاية لسلالة من أصحاب المليارات في أوكلاهوما.

يقوم بالبطولة ماثيو ماكنهوي، وتشارلي هونام، وميشيل دوكيري، وجيريمي سترونج، وكولين فاريل، وهنري جولدينج، وهيو جرانت، وجيسون وونج، وكريستوفر إيفانجيلو، وإليوت سومنر، وكلوي أروسميث، وبريتاني اشورث، وراسل بالوج، وسيمون. ر. باركر، وستيف بارنيت.

والفيلم من إخراج جاي ريتشي، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع إيفان أتكينسون، مارن ديفيز، الفيلم الجديد من إنتاج STX Entertainment.