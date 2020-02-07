بالصور .. «راندا البحيري» تحاكي «محمد صلاح» في جلسة تصوير مثيرة

القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة المصرية راندا البحيري صور حديثة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام ” تحاكي فيها نجم ليفربول والمنتخب المصري ” محمد صلاح ” .

وظهرت ” البحيري ” وهي ترتدي ملابس رياضية مطابقة لتلك التي ظهر بها ” صلاح ” ، وتقوم بتقليده في أوضاع مختلفة .

وعلقت عليها قائلة : محمد صلاح في ليفربول وأنا في برنسيس التجمع ” ، لتثير إعجاب وتفاعل الجمهور .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال “البحيري ” هي مشاركتها في مسلسل “رسايل ” مع النجمة مي عز الدين في رمضان 2018 .