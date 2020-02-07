«نتفلكس» تطرح تقنية جديدة تقلل استهلاك الإنترنت على هواتف «آندرويد»
أعلنت شركة “نتفلكس ” الأمريكية عن تقنية جديدة لتوفير إستهلاك الإنترنت على هواتف الآندرويد .
وتعتزم الشركة طرح التقنية AV1 التي تقوم بضغط الفيديوهات على الإنترنت بنسبة 20% بكفاءة أعلى من برنامجها الحالي .
ويعمل هذا البرنامج لإستخدام بيانات أقل للهواتف المحمولة ، كما يُظهر الصورة بشكل أفضل ، مع الحفاظ على عمر بطارية الجوالات .
الجدير بالذكر أن شركة نتفلكس لقيت إقبال واسع بين المستخدمين ، وتقدم خدمة البث الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد .
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