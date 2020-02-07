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  3. «نتفلكس» تطرح تقنية جديدة تقلل استهلاك الإنترنت على هواتف «آندرويد»

«نتفلكس» تطرح تقنية جديدة تقلل استهلاك الإنترنت على هواتف «آندرويد»

«نتفلكس» تطرح تقنية جديدة تقلل استهلاك الإنترنت على هواتف «آندرويد»
وكالات(صدى):

أعلنت شركة “نتفلكس ” الأمريكية عن تقنية جديدة لتوفير إستهلاك الإنترنت على هواتف الآندرويد .

وتعتزم الشركة طرح التقنية AV1 التي تقوم بضغط الفيديوهات على الإنترنت بنسبة 20% بكفاءة أعلى من برنامجها الحالي .

ويعمل هذا البرنامج لإستخدام بيانات أقل للهواتف المحمولة ، كما يُظهر الصورة بشكل أفضل ، مع الحفاظ على عمر بطارية الجوالات .

الجدير بالذكر أن شركة نتفلكس لقيت إقبال واسع بين المستخدمين ، وتقدم خدمة البث الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد .


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